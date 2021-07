Si svolgeranno oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Monteveglio i funerali di Chiara Gualzetti, la giovane 15enne uccisa lo scorso 27 giugno 2021 da un suo coetaneo. Lei si era innamorata di lui, ma le sue attenzioni infastidivano il 16enne che le ha tolto la vita colpendola con diverse coltellate.

La camera ardente della 15enne è stata aperta ieri mattina alle 9, tantissime sono state le persone che si sono recate da lei per salutarla. La famiglia della giovane vittima hanno chiesto ai cronisti di lasciare fuori macchine fotografiche e telecamere. Il feretro è rimasto aperto, Chiara indossa un abito medievale, il papà ha spiegato che l’hanno vestita così per la passione e l’amore che lei aveva per l’attività del tiro con l’arco, le rievocazioni storiche e la storia. Nella camera ardente hanno messo anche la musica, canzoni che lei amava. La madre ha fatto sapere che nonostante la figlia fosse nata a Bologna sentiva un grande legame con la terra di origine sua e del marito, Napoli.

Il padre di Chiara Gualzetti racconta quanto fosse generosa, vogliono ricordarla con gesti importanti

Il padre di Chiara Gualzetti ha parlato della sua immensa generosità. Ha raccontato che adorava i suoi lunghi capelli. Quando però scoprì che l’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica per i bimbi che avevano bisogno di parrucche raccoglievano i capelli lei li tagliò per donarli. A detta sua una ragazza che a soli 15 anni fa simili azioni “merita di essere ricordata con atti importanti, faremo qualcosa di generosità.”

I genitori della 15enne vogliono compiere un importante gesto come l’aiuto alle donne vittime di violenza o un sostegno a tutti i ragazzi che si ritrovano a vivere in una pericolosa epoca. Ha poi aggiunto che vuole mantenere viva la memoria di sua figlia. All’uscita dalla camera ardente il padre di Chiara, Vincenzo Gualzetti, davanti alle telecamere ha fatto sapere inoltre che vuole che il caso della figlia sia considerato come un femminicidio.

