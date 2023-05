Montefalcione, il telefono cade nella vasca: 16enne muore folgorata

Dramma a Montefalcione, in provincia di Avellino, una ragazza di soli 16 anni ha perso la vita. La giovanissima vittima è stata trovata morta all’interno dell’appartamento in cui viveva con la sua famiglia, in paese la conoscevano in tanti e le volevano molto bene. Gli abitanti sono sotto shock dopo aver appreso la tragica notizia.

Ricevuta la segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un’abitazione situata a Montefalcione. Tutti i tentativi dei sanitari di salvarle la vita però si sono rivelati del tutto inutili. Questi non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Al momento non è noto se si sia trattato di un incidente domestico o di un malore, saranno i Carabinieri e il medico legale giunti sul posto a precisare con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.

Un’ipotesi però c’è, stando infatti alle prime informazioni sul caso la 16enne sarebbe rimasta folgorata. Come? Stava utilizzando il cellulare mentre si trovava nella vasca da bagno. Il telefono era sotto carica, sarebbe scivolato nell’acqua e ciò non le ha lasciato scampo. Saranno le indagini a stabilire se le cose sono andate davvero in questo modo, sul corpo della vittima verrà inoltre eseguito l’esame autoptico per chiarire con esattezza la causa della sua morte.

