Brescia, prima perseguita l’ex poi le imbratta l’auto: arrestato 50enne

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Brescia, un uomo di 50 anni per mesi ha perseguitato l’ex fidanzata. Da lei era completamente ossessionato, non riusciva infatti ad accettare la fine della loro storia d’amore. La riempiva continuamente di chiamate e messaggi colmi di minacce e insulti, lo scorso febbraio era stato anche ammonito dal questore di Brescia.

Per evitare di essere accusato del grave reato di stalking aggravato sarebbe dovuto restare alla larga dall’ex fidanzata e non avere più comportamenti molesti nei suoi confronti. Lui però non ha rispettato il provvedimento disciplinare, nei giorni scorsi durante un momento di rabbia ha imbrattato l’auto della donna. A notare il suo strano comportamento è stato un passante che ha subito allarmato le forze dell’ordine. Giunti sul posto i poliziotti lo hanno colto in flagranza di reato e lo hanno subito bloccato.

Durante i controlli da parte degli agenti è emerso che lo scorso febbraio era stato già ammonito, il 50enne è stato quindi arrestato. L’ex fidanzata potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più pausa di essere perseguitata e minacciata continuamente dall’ex fidanzato ossessionato da lei.

LEGGI ANCHE -> Napoli, lite tra fidanzati: lei denunciata, lui arrestato