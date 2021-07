Saman Abbas, il fidanzato svela: “La cercherò sempre, spero sia via”

Il fidanzato di Saman Abbas, Sadiq, è tornato ospite di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? nella puntata andata in onda ieri 7 luglio 2021 su Rai Tre. La giovane 18enne pakistana è scomparsa da oltre due mesi. Si era opposta ad un matrimonio combinato in Pakistan ed è per questo che la sua famiglia l’avrebbe uccisa. Ad allarmare le forze dell’ordine dopo la sua scomparsa è stato il fidanzato, agli agenti ha raccontato che la ragazza aveva paura della sua famiglia, aveva ricevuto delle minacce di morte e temeva che le sarebbe successo qualcosa.

Sadiq ha parlato della loro importante storia d’amore, i due si amavano e volevano sposarsi. Il ragazzo nel corso della puntata ha anche mostrato l’abito da sposa che Saman avrebbe dovuto indossare nel giorno del loro matrimonio. Lui non ha nessuna intenzione di arrendersi, fino a quando non verrà ritrovato il suo corpo continuerà a sperare di ritrovarla viva. Tra le varie cose ha detto: ”Fino all’ultimo respiro farò questa battaglia. Cercherò sempre Saman e tutte le ragazze che sono in difficoltà. Ma perché chiedete a me se è ancora viva? Io spero sia stata rapita”.

Il fidanzato di Saman Abbas spera che sia stata rapita, il corpo non è stato ancora trovato

Le telecamere di Chi l’ha visto? hanno raggiunto anche il promesso sposo di Saman Abbas in Pakistan, lui ha solamente detto che sono dispiaciuti ma non sanno nulla. Intanto le ricerche del corpo della 18enne continuano senza sosta nei campi agricoli che si trovato nei dintorni dell’abitazione della famiglia Abbas. Nel tentativo di ritrovare la 18enne sono arrivati dalla Germania alcuni cani molecolari che sono addestrati nell’individuare ossa umane.

