Padova, bimbo di 3 anni schiacciato da un cancello: vicino di casa lo salva

Sfiorata la tragedia nella mattinata di ieri, giovedì 16 aprile 2020 a San Martino di Lupari, comune della città di Padova. Intorno alle 10.30 un bimbo di 3 anni si è reso protagonista di un grave incidente domestico. Il piccolo stava giocando nel giardino di casa, un appartamento situato in via Sant’Antonio, quando è stato travolto da un cancello di ferro.

Il cancello era poggiato sulla recinzione, il bimbo ha provato ad arrampicarsi su di esso ed è stato schiacciato. Un vicino di casa ha visto la scena e si è recato immediatamente sul posto per soccorrere la giovane vittima. L’uomo e i genitori del piccolo lo hanno liberato tempestivamente dall’oggetto metallico che lo stava schiacciando.

In seguito alla richiesta di aiuto, tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della drammatica vicenda avvenuta ieri mattina in provincia di Padova. Il bambino di 3 anni è stato trasportato urgentemente all’ospedale di Padova con l’elicottero del Suem. Il piccolo è stato ricoverato nel reparto di pediatria. Al momento si trova in prognosi riservata. I sanitari che lo hanno soccorso sul luogo dell’incidente hanno però fatto sapere che il piccolo fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita. Senza il tempestivo intervento del vicino di casa e dei soccorritori la vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia.