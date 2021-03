Badante seda 89enne coi tranquillanti e la manda in coma: arrestata

È successo a Roma, per mesi una badante di sessant’anni ha maltrattato un’anziana signora di 89 anni. Dopo aver svolto le dovute indagini i carabinieri hanno confermato che la donna, senza alcun parere medico e senza aver prima consultato i parenti della vittima, ha somministrato dosi massicce di tranquillanti all’anziana donna. I farmaci hanno causato all’89enne uno stato comatoso grave con insufficienza respiratoria. A causa delle sue condizioni di salute è stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

I fatti si sono svolti a giugno dell’anno scorso, l’89enne era stata ricoverata al policlinico Gemelli di Roma in gravi condizioni. Imbottita di tranquillanti era finita in coma, ad oggi fortunatamente sta bene. Le sue condizioni di salute sono migliorate e adesso è fuori pericolo. I risultati delle analisi dell’anziana signora non aveva convinto la figlia. Insospettita aveva deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per sporgere denuncia. Dalle indagini svolte dai carabinieri è emerso ciò che la badante faceva ai danni dell’89enne non autosufficiente e affetta da demenza senile. Gli agenti hanno accertato che la vittima “veniva sistematicamente stordita con massicci dosaggi di medicinali a base di benzodianzepine”.

La badante dava i tranquillanti alla donna che accudiva senza nessuna prescrizione terapeutica e senza aver prima chiesto l’autorizzazione ai familiari. Nei confronti della 60enne è stata emessa l’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari. All’89enne ha procurato lesioni personali gravissime, fortunatamente però dopo mesi di cure oggi l’anziana signora sta meglio.