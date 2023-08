Palombara Sabina, bimbo muore alle terme: aveva 8 anni, i fatti

Dramma nella giornata di ieri, giovedì 17 agosto 2023 alle Terme di Cretone, a Palombara Sabina in provincia di Roma. Quella che doveva essere una giornata all’insegna del relax si è trasformata in una vera e propria tragedia che ha causato la morte di un bambino di soli 8 anni. Stando alle prime informazioni sul caso l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 18.30, subito dopo la chiusura delle terme.

Durante l’attività di pulizia e svuotamento il piccolo sarebbe caduto all’interno di una delle vasche termali. I presenti hanno provato a tirarlo fuori rischiando di essere risucchiati anche loro, ma non c’è stato nulla da fare. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti ieri a Palombara Sabina, sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Sono stati i sommozzatori dei Vigili del fuoco a recuperare il corpo senza vita del bambino di 8 anni che era stato risucchiato dallo scarico degli impianti. L’accaduto ha sconvolto tutti, i genitori si trovavano alle terme con il figlio quando è avvenuta la tragedia, entrambi sono sotto shock e non stati ancora in grado di spiegare come sono andate le cose. Le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza la dinamica della vicenda.

