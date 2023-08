Tenerife, Luca Brignone muore a 25 anni: travolto da onde anomale

Luca Brignone si trovava a Tenerife insieme alla fidanzata 23enne per qualche giorno di vacanza, in pochi istanti si sono però resi protagonisti di una vera e propria tragedia. Il 25enne originario di Cuneo insieme alla fidanzata stava facendo il bagno nella zona de Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide.

Improvvisamente i due sono stati travolti da alcune onde anomale nella giornata di lunedì 14 agosto 2023. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei soccorritori. Questi sono riusciti a trarre in salvo la ragazza, che in preda ad un attacco di ansia è stata trasportata all’ospedale universitario Hospiten Sur. Di Luca Brignone invece non c’era traccia, diversi mezzi di soccorso hanno iniziato a cercarlo mentre era disperso in mare. Le ricerche sono durate ore, il 25enne è stato trovato nella giornata di ieri nella stessa zona, per lui però non c’era nulla da fare, il suo corpo infatti era senza vita.

Stando alle dichiarazioni rilasciate dalla 23enne il fidanzato sarebbe morto perché i soccorsi sono arrivati in ritardo. In seguito alla tragedia i genitori del 25enne si sono immediatamente recati a Tenerife. Sul suo cadavere verrà eseguito l’esame autoptico per chiarire con esattezza la causa della sua morte.

