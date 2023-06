Lazise, cade accidentalmente in piscina: muore bimbo di 3 anni

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, martedì 13 giugno 2023 a Lazise, comune in provincia di Verona. Doveva essere una vacanza ma si è trasformata in una vera e propria tragedia, un bimbo di soli tre anni di origine tedesca è caduto accidentalmente in piscina, in una struttura residenziale di proprietà dei suoi genitori.

I genitori hanno subito lanciato l’allarme quando il piccolo è finito sott’acqua, sono stati loro a tirarlo fuori dalla piscina. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e con l’elisoccorso. Dopo aver stabilizzato il bimbo di tre anni sul posto, a Lazise, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Verona, le sue condizioni di salute sono apparse subito disperata. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ogni tentativo però si è rivelato del tutto inutile, la giovanissima vittima infatti è morta poco dopo l’arrivo in ospedale.

Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle 17 di ieri pomeriggio, i genitori del bambino di tre anni si trovavano nei dintorni della piscina quando il figlio è sfuggito per pochi istanti al loro controllo. La tragedia si è consumata in pochi attimi e non ha lasciato scampo al piccolo, i genitori sono sotto shock per l’accaduto.

