Villa Literno, accoltella il compagno e mente agli agenti: 63enne in manette

I fatti si sono svolti nella giornata di ieri, mercoledì 31 maggio 2023 a Villa Literno, in provincia di Caserta. Una donna di 63 anni macedone ha allarmato le forze dell’ordine sostenendo che uno sconosciuto avesse aggredito all’improvviso il compagno, un uomo pakistano di 35 anni. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul posto. Lì hanno trovato la vittima con diverse ferite da taglio sul corpo.

Mentre l’uomo era a terra sanguinante la compagna ha riferito agli agenti che un uomo straniero lo aveva aggredito davanti da casa. La sua versione però è stata subito smentita dalle telecamere presenti nella zona. Le riprese infatti hanno permesso di scoprire che il 35enne era già ferito quando è uscito dalla sua abitazione e in casa non era entrato nessuno. Tra le mura domestiche dell’appartamento in cui vive con la compagna, a Villa Literno, i militari hanno anche trovato un cuscino e un coltello sporchi di sangue.

È stata proprio la 63enne ad accoltellare il compagno, probabilmente al culmine di una lite animata. La donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio ed è stata portata nel carcere di Pozzuoli. I Carabinieri continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e il movente che ha spinto la donna ad aggredire il 35enne.

