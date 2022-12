I fatti si sono svolti a Quattro Castella, comune in provincia di Reggio Emilia, dove una donna invalida di 55 anni ha subito a lungo i maltrattamenti e le vessazioni da parte dell’ex compagno, un uomo siciliano di 50 anni domiciliato a Reggio Emilia. Per circa un anno e mezzo l’ha minacciata, l’ha maltrattata e l’ha insultata dicendo che non valeva nulla e che era una fallita, in più occasione le ha anche detto che l’avrebbe uccisa.

Mentre litigavano il 50enne la umiliava e la prendeva in giro perché camminava male, la vittima è invalida a causa di un incidente stradale. Durante alcuni momenti d’ira l’ha presa a calci, le ha anche lanciato una scopa in faccia. La donna di Quattro Castella per quasi due anni ha vissuto nel terrore, le indagini svolte dai Carabinieri hanno però appurato il comportamento violento e vessatorio dell’ex compagno, infatti è stato denunciato.

In seguito alla denuncia la Procura ha chiesto e ha ottenuto dal gip l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex. Il 50enne dovrà sempre mantenere dall’ex compagna una distanza di almeno due chilometri, nei suoi confronti è stata disposto anche il divieto di comunicazione con la 55enne con ogni mezzo.

