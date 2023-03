I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, domenica 19 marzo 2023 a Milano, all’interno di un’abitazione situata in Viale Monza. Per banali motivi è scoppiata un’accesa lite tra le mura domestiche tra un ragazzo di 25 anni e il suo patrigno, un uomo di 54 anni. La situazione è presto degenerata, il litigio è continuato anche per strada.

In preda all’ira l’uomo ha colpito il 25enne alla mano con un coltello, per difenderlo si sono messe in mezzo anche la madre 56enne e la sorella di 13 anni. Entrambe sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave. Il 54enne in seguito all’aggressione è salito a bordo della sua auto e si è dato alla fuga. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della violenta vicenda. È successo tutto intorno alle dieci di ieri mattina. Tutte e tre le vittime sono state trasportate all’ospedale Niguarda di Milano, le loro ferite sono lievi.

I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti, al momento l’uomo è ancora ricercato dai militari. I suoi familiari dopo essere stati medicati sono stati dimessi e stanno bene.

