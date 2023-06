Rivoltella, il balcone crolla e lei precipita nel vuoto: i fatti

Sfiorata la tragedia a Rivoltella, frazione del comune di Desenzano del Garda in provincia di Brescia, dove un’anziana donna di 86 anni è improvvisamente precipitata nel vuoto. Come è accaduto? La donna era affacciata al balcone della sua abitazione quando il muretto che la stava sostenendo è crollato. La vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, martedì 27 giugno 2023 e sono stati attiva di vero terrore per la vittima.

L’anziana donna ha fatto un volo di circa 3 metri, dalla sua abitazione situata al primo piano del palazzo in cui vive, in via Flaminia a Rivoltella. Il forte rumore e le urla della signora hanno preoccupato non poco i vicini di casa, sono stati loro ad allarmare i soccorsi dopo essersi accorti di ciò che era successo. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della vicenda. Giunti sul posto i sanitari hanno prestato i primi soccorsi alla vittima e l’hanno subito trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Fortunatamente l’86enne non è in pericolo di vita, ha riportato solo qualche frattura ma nella serata di ieri le sue condizioni erano stabili. Sul luogo della vicenda si sono recati anche i Vigili del fuoco, la Polizia e la Polizia locale per i dovuti rilievi del caso. Le indagini chiariranno come si sono svolti con esattezza i fatti e le eventuali responsabilità.

