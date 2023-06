Lettere, la perseguita per mesi e le spara: 43enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna dopo mesi di atti persecutori, i fatti si sono svolti a Lettere, comune della città di Napoli. Un uomo di 43 anni aveva perso la testa per lei e ha fatto di tutto per catturare la sua attenzione, per tentare di conquistarla era disposto a tutto, anche ad usare la violenza.

Dallo scorso gennaio la perseguitava, in alcune occasioni l’ha anche minacciata e picchiata. L’ultimo episodio di violenza è avvenuto a Lettere nella giornata di ieri, martedì 27 giugno 2023. Poco distante dall’abitazione della vittima il 43enne che probabilmente l’aveva seguita ha iniziato ad insultarla e minacciarla. Subito dopo ha anche sparato un colpo con una pistola a salve. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della vicenda. Giunti sul posto gli agenti hanno fermato l’uomo e perquisendo la sua auto hanno trovato l’arma nascosta.

Le forze dell’ordine hanno poi perquisito il suo appartamento, dove hanno trovato un bilancino di precisione, dieci piante di cannabis e 1 grammo e mezzo di marijuana confezionata. Il 43enne è stato arrestato con la grave accuse di atti persecutori ed è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. In attesa di giudizio l’uomo si trova agli arresti domiciliari.

LEGGI ANCHE -> Mozzo, lite tra fratelli finisce nel dramma: uno arrestato, l’altro è grave