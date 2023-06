Mozzo, lite tra fratelli finisce nel dramma: uno arrestato, l’altro è grave

La tragica vicenda si è svolta nei giorni scorso a Mozzo, comune in provincia di Bergamo, con esatta nella mattinata di domenica 25 giugno 2023. Due fratelli di 26 e 31 anni avevano trascorso la nottata in una discoteca a Seriate, quando sono rientrati a casa hanno iniziato a litigare in modo alquanto animato.

Il litigio era iniziato quando si trovavano ancora nel locale, dalle indagini svolte dai Carabinieri è emerso che uno dei due era rimasto coinvolto in una lite per via di una ragazza contesa. Il fratello era intervenuto per calmare gli animi ed evitare che arrivassero alle mani. Tornati a casa, a Mozzo, i due hanno continuato a discutere ed entrambi sono rimasti feriti. Per il 26enne solo qualche lieve ferita, il fratello invece è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in condizioni gravi. Il 31enne è bruscamente caduto probabilmente in seguito ad uno spintone e ha riportato un trauma cranico.

In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della vicenda, il 31enne si trova ancora ricoverato e non è noto se sia fuori pericolo. Il fratello più giovane è stato invece arrestato dai Carabinieri con la grave accusa di tentato omicidio.

