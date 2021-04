Vivono per settimane con il cadavere del fratello: ecco cosa è successo

Il cadavere di un uomo di 82 anni è stato trovato in stato avanzato di decomposizioni all’interno di un appartamento situato in zona viale delle Province, a Roma. Ad allarmare i carabinieri sono stati i fratelli dell’anziano signore, anche loro ottantenni. I tre vivevano nella stata abitazione, all’inizio non hanno però saputo fornire una chiara versione agli agenti su cosa fosse accaduto al fratello deceduto.

Dopo la macabra scoperta i sanitari nella giornata di martedì hanno allarmato la polizia per le dovute indagini. All’interno dell’abitazione dei tre fratelli hanno trovato pessime condizioni dal punto di vista igienico sanitario. Sembra che gli anziani vivessero da tempo in condizioni degradanti, senza il sostengo di nessuno. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti e il motivo che ha spinto i due fratelli dell’82enne a non allarmare prima i soccorsi. Stando ai primi accertamenti non sono stati trovati segni di violenza sul corpo della vittima. Per fare chiarezza si attende però l’esito dell’esame autoptico.

Anziano muore in casa, i fratelli vivono con il suo cadavere per settimane

L’ipotesi più probabile al momento sembra essere quella che l’uomo sia morto a causa di un malore e che i due fratelli non se ne siano accorti subito. Quando se ne sono accorti potrebbero essersi spaventati ed è per questo che non hanno chiamato subito i soccorsi. Sono stati però costretti a farlo quando lo sgradevole odore dell’avanzano stato di decomposizione del fratello è diventato insopportabile. I due 80enni in attesa di capire cosa sia accaduto sono stati affidati ai servizi sociali.

Nessuna ipotesi al momento è stata esclusa. I due anziani potrebbero anche aver evitato di segnalare subito la morte del fratello per percepire ancora la sua pensione. Stando ai primi esami l’82enne potrebbe essere morto già da settimane. Sarà però l’autopsia a chiarire con esattezza da quanto tempo è morto e la causa del decesso.

Leggi anche: Guida con il cadavere del compagno sul sedile passeggero: arrestato