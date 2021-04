Guida con il cadavere del compagno sul sedile passeggero: arrestato

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi in Francia, la polizia ha inseguito in autostrada un’auto che viaggiava contromano tra Le Bolou e l’Escala. Quando sono riusciti a fermare il veicolo si sono trovati davanti ad una macabra scoperta. Di che si tratta? Alla guida un uomo di 66 anni che viaggiava con il cadavere del compagno sul sedile passeggero.

La vittima, un uomo di 88 anni, era morta già da settimane. Il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, alcuni arti e le mani dell’uomo erano già in stato di mummificazione. A riportare l’assurda notizia il quotidiano La Vanguardia. Il corpo senza vita dell’anziano signore era avvolto in una coperta, aveva anche la cintura di sicurezza. In seguito alle dovute indagini non sono emersi segni di morte violenta. Stando alle stime effettuate dai medici sembra che l’uomo fosse morto già da tre settimane circa. Il 66enne ha fatto diversi viaggi in queste settimane con il compagno morto all’interno del veicolo.

66enne viaggia in auto con il cadavere del compagno sul sedile passeggero, i fatti

Gli agenti spagnoli hanno fatto sapere che insieme al cadavere del compagno il 66enne avrebbe fatto dei viaggi non solo in Spagna ma anche all’estero, a quanto pare anche in Italia. Notizie che però non sono state accertate. L’assurda vicenda è stata scoperta quando l’uomo ha tentato di sfuggire ad un controllo della polizia. Vedendo gli agenti ha infatti fatto inversione guidando per 10 chilometri in territorio francese. Arrivato in Catalogna ha percorso contromano circa trenta chilometri prima di causare un incidente.

Non è ancora chiaro perché l’uomo abbia viaggiato così a lungo con il cadavere del compagno sul sedile passeggero della sua auto. L’ipotesi al momento è quella che volesse portarlo in Svizzera, suo paese di origine. Il 66enne è stato arrestato poiché ritenuto presunto autore di un reato contro la sicurezza stradale e per guida spericolata.

