Vigevano, lite violenta tra madre e figlio: lei lo minaccia con un coltello

La violenta vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì 1 gennaio 2021 a Vigevano, comune della provincia di Pavia. Tra le mura del loro appartamento è scoppiata una grossa lite tra una donna di 38 anni e il figlio di 21. Il motivo? Stando alle prime informazioni sul caso i due hanno litigato per soldi.

I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di un’abitazione situata in via Bolivia a Vigevano. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati probabilmente i vicini di casa dopo aver sentito urla e confusione provenire dall’appartamento di madre e figlio. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna visibilmente agitata. Stanca dell’atteggiamento del figlio ha impugnato un coltello da cucina e ha minacciato di morte il 21enne davanti agli agenti.

In poco tempo i carabinieri sono riusciti a far ragionale da donna, dopo averla calmata sono riusciti a convincerla a consegnare loro il coltello con cui stava minacciando il figlio. La 38enne è stata denunciata per minaccia aggravata. Gli agenti pensavano di aver riportato la calma in casa ma così non è stato. Poche ore dopo infatti i carabinieri sono dovuti intervenire di nuovo a casa di madre e figlio. Il 21enne in preda alla furia aveva causato danni all’auto di un vicino di casa con una catena. Gli agenti dopo aver perquisito il ragazzo gli hanno trovato addosso la catena e un coltello. Il 21enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e danneggiamento.