Arbus, 67enne trovato morto in casa: in passato aveva ucciso il fratello

La terribile vicenda si è svolta all’interno di un’abitazione di Arbus, in Sardegna, dove un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita. A lanciare la segnalazione sono stati i vicini di casa dell’uomo, questi si sono preoccupati perché non lo vedevano da giorni e hanno iniziato a sentire un cattivo e forte odore provenire dal suo appartamento.

Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, nelle case popolari di via Rinascita ad Arbus. Quando i pompieri hanno forzato la porta di ingresso e sono entrati in casa hanno trovato il 67enne morto. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa, il cadavere era infatti in stato di decomposizione. La vittima è Antonio Atzori, un nome che in passato è stato già protagonista di fatti di cronaca. L’uomo vent’anni fa aveva ucciso il fratello accoltellandolo, in un’altra occasione era stato lui accoltellato.

Al momento la causa della morte non è ancora nota, potrebbe essere avvenuta in seguito ad un malore o potrebbe trattarsi di omicidio. Nessuna ipotesi è esclusa, sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla vicenda.

LEGGI ANCHE -> Conegliano, 72enne trovata senza vita in casa: la casa era a soqquadro