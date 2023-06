Conegliano, 72enne trovata senza vita in casa: la casa era a soqquadro

La tragica vicenda si è svolta a Conegliano, comune della città di Treviso, dove una donna di 72 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. A preoccuparsi per prime sono state le sue amiche. La aspettavano per cena e quando non l’hanno vista arrivare hanno allarmato il suo vicino di casa per accertarsi che stesse bene.

L’uomo ha più volte suonato ma non ha ricevuto alcuna risposta da parte della 72enne, ha quindi pensato di scavalcare dal suo balcone per raggiungere il terrazzino della vittima. Poco dopo la terribile scoperta, la sua vicina di casa era sul divano, ormai morta. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri di Conegliano e del medico legale sul posto. Sul cadavere dell’anziana donna non c’erano segni evidenti di violenza, gli agenti hanno però trovato la sua camera da letto a soqquadro e la portafinestra del terrazzo semi aperta.

Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa, potrebbe aver avuto un attacco di cuore vedendo un ladro in casa o potrebbe essere stata uccisa. Potrebbe anche essere stata lei a spostare le cose in cerca di aiuto dopo un malore. Sarà l’esame autoptico a chiarire l’esatta causa del decesso. Intanto le forze dell’ordine continuano ad indagare per fare luce sull’accaduto.

