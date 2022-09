Brescia, geloso dell’ex la minaccia di morte: scatta il codice rosso

I fatti si sono svolti in provincia di Brescia, dove un uomo di 50 anni per molto tempo ha reso la vita dell’ex compagna un vero e proprio incubo. A maggio del 2021 la vittima si era già recata dalle forze dell’ordine per mettere fine al comportamento violento del compagno, poco dopo però aveva ritirato la denuncia per provare a perdonarlo.

La seconda possibilità che la donna le aveva concesso non era però servita a fargli cambiare atteggiamento, morbosamente geloso della vittima cercava costantemente di controllarla. Stanca delle violenze fisiche e verbali la donna ad agosto ha deciso di mettere definitivamente un punto alla sua relazione con il 50enne, lui però non ha mai accettato la rottura. Da quel momento non ha mai smesso di perseguitarla, le faceva anche degli appostamenti sotto casa e lei per paura restava chiusa nella sua abitazione.

La situazione è precipitata due settimane fa, quando l’uomo l’ha addirittura minacciata di morte. Questo è ciò che le ha detto: “Ti ammazzo se esci con un altro.” In preda alla paura e alla preoccupazione la vittima si è rivolta ancora alle forze dell’ordine per mettere fine al comportamento violento e minaccioso dell’ex compagno. In seguito alla denuncia è subito scattato il codice rosso a tutela delle vittime di violenza. Nei confronti del 50enne è stato disposto il divieto di avvicinamento all’ex e ai loro figli.

