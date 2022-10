Conegliano, sgozza la madre e sventra il gatto: arrestato 57enne

La tragica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, lunedì 24 ottobre 2022 a Parè di Conegliano, in provincia di Treviso. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 57 anni si è scagliato con estrema violenza contro l’anziana madre di 87 anni. La vittima è Maria Luisa Bazzo, il figlio Ippolito Orsolina Zandegiacomo in preda alla furia l’ha sgozzata con un grosso coltello da cucina.

Dopo aver ucciso la madre il 57enne ha sfogato la sua furia anche contro il gatto che viveva con loro in casa, lo ha accoltellato e sventrato. Da tempo l’uomo è in cura al Sert di Conegliano per problemi psichici. Ad allarmare le forze dell’ordine è stata lui stesso dicendo agli agenti di aver ucciso la madre. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo del delitto. Hanno però dovuto forzare la porta perché l’uomo si era rifiutato di aprire.

Quando i militari sono entrati in casa il 57enne ha provato ad aggredire anche loro, ma è stato subito bloccato e portato in ospedale, dove è piantonato dai Carabinieri. Gli agenti hanno trovato il gatto sventrato in cucina, il cadavere dell’anziana donna era invece in camera da letto, c’era sangue ovunque. Il figlio della vittima è stato arrestato con la grave accusa di omicidio volontario.

