I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, domenica 24 ottobre 2022 a Bolzano, all’interno di un’abitazione situata in viale Trieste. Alexandra Elena Mocanu, una donna di 35 anni, è stata uccisa tra le mura domestiche. Per il suo omicidio il principale indiziato è il marito, il 42enne Avni Mecje. La vittima, originaria della Romanica, viveva da poco a Bolzano, a lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti del marito dopo che lui al telefono ha detto loro che doveva andare via perché era ricercato.

L’uomo si è dato alla fuga con il telefono e l’auto della moglie, le forze dell’ordine lo stanno cercando ovunque. È possibile che stia provando a tornare nel suo Paese d’origine, in Albania. Oltre alla polizia sul luogo del delitto è intervenuta anche la Scientifica per i dovuti rilievi del caso, al momento però non è ancora trapelata nessuna notizia in merito all’omicidio.

La donna lavorava come barista e viveva in una zona residenziale molto tranquilla. Il corpo è stato trovato nel pomeriggio ma sembra che la 35enne fosse morta già da qualche ora. Sul cadavere verrà eseguito l’esame autoptico per chiarire con esattezza come e quando è avvenuto il decesso. Intanto, gli agenti continuano a cercare il marito che al momento sembra essere l’unico sospettato per l’omicidio della moglie.

