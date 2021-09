Noventa Vicentina, uccide 31enne poi scappa: 61enne ricercato

Dramma nella mattinata di oggi, venerdì 10 settembre 2021 a Noventa Vicentina, comune della provincia di Vicenza. Protagonista della tragica vicenda una giovane donna di 31 anni di origini nigeriane. La vittima si trovava nel parcheggio della ditta Mf Funghi, azienda in cui lavorava come operaia. All’improvviso, un uomo di 61 anni si è scagliato contro di lei, le ha sparato quattro colpi di pistola.

In seguito al drammatico episodio avvenuto intorno alle sette di questa mattina a Noventa Vicentina, tempestivo è stato l’intervento del 118 sul luogo dell’omicidio. Per la vittima però non c’è stato nulla da fare, era già morta quando il personale medico è arrivato sul posto. Fatali per lei sono stati i quattro colpi di pistola che l’uomo le ha sparato.

31enne uccisa a Noventa Vicentina, a spararle è stato l’ex marito?

Stando alle prime informazioni del caso, l’assassino sarebbe l’ex marito della 31enne nigeriana, un 61enne di origine italiana. Al momento non è noto il movente che abbia spinto l’uomo ad ucciderla, forse non aveva accettato la fine del loro matrimonio.

Dopo aver ucciso la 31enne, l’uomo si è subito dato alla fuga a bordo della sua auto facendo perdere al momento le sue tracce. Le ricerche dei carabinieri e della polizia vanno avanti da ore, il 61enne è ricercato in tutta la provincia vicentina e anche lungo la rete autostradale.

