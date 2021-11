Bolzano, amante scappa in strada senza vestiti: era tornato il marito a casa

L’assurda ma anche comica vicenda si è svolta a Bolzano nella giornata di domenica, 14 novembre 2021. In via Resia all’improvviso alcuni passanti si sono ritrovati ad assistere ad una vicenda che ha spiazzato tutti. Quale? Un uomo correva sul marciapiede completamente nudo. Probabilmente in preda all’imbarazzo è poi entrato in un negozio gestito da alcuni cinesi per rifugiarsi ed evitare di continuare ad andare in giro senza vestiti.

In quel momento è però arrivata una segnalazione ai carabinieri che si sono precipitati sul luogo della vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Bolzano. Quando gli agenti sono arrivati sul posto è venuta a galla la verità, l’uomo ha infatti spiegato loro il motivo del suo gesto. Ai carabinieri ha rivelato che si trovava a casa della sua amante quando improvvisamente il marito della donna è tornato a casa.

Per non farsi beccare lì dall’uomo è stato costretto ad uscire velocemente di casa per scappare via, nonostante fosse senza vestiti. Gli agenti hanno poi accompagnato l’uomo in ospedale ed è così che si è conclusa la sua fuga. L’uomo non era né un maniaco né pericoloso, correva nudo per strada perché non voleva essere beccato dal marito della sua amante.

