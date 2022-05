Asola, 17enne investita da un suv: pirata della strada si dà alla fuga

Dramma nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 maggio 2022 in via Parma ad Asola, comune in provincia di Mantova. Una giovane ragazza di 17 anni intorno alle 18.30 mentre era in sella alla sua bicicletta è stata improvvisamente investita da un auto, un suv. Il pirata della strada dopo averla travolta non si è fermato per prestarle i primi soccorsi, forse in preda alla paura si è dato alla fuga.

Ad assistere alla tragica vicenda avvenuta ieri pomeriggio ad Asola alcuni passanti che hanno subito allarmato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e dei Carabinieri. In gravi condizioni la 17enne è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Cremona, dove è ricoverata in prognosi riservata.

I testimoni del drammatico incidente hanno raccontato agli agenti la fuga dell’auto che ha investito la giovane vittima. Questi fortunatamente sono riusciti a vedere parte della targa del suv, le indagini identificheranno presto le generalità del pirata della strada. Questo verrà denunciato per omissione di soccorso e fuga. Al momento la prognosi della ragazza resta riservata, non si sa infatti se sia in pericolo di vita oppure no dopo essere stata travolta dall’auto.

