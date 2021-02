Torino, picchia la moglie e quasi la soffoca: arrestato marito violento

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da anni dal marito violento, i fatti si sono svolti nella serata di sabato nel quartiere Barriera di Milano a Torino. In seguito all’ennesima lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, l’uomo di origine marocchina in preda all’ira si è scagliato con violenza contro la moglie. Ad assistere al violento episodio anche i figli della coppia, di 4 e 9 anni.

In preda alla paura e stanca di subire i continui maltrattamenti da parte del marito violento, la vittima voleva allarmare le forze dell’ordine. Quando l’uomo ha capito le intenzioni della moglie ha provato a fermarla. L’ha afferrata per il collo e per farla smettere di gridare le ha tappato la bocca con le mani, rischiando di soffocarla. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa della coppia dopo aver sentito le disperare urla e le richieste di aiuto della donna.

In seguito alla segnalazione di lite in famiglia, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Torino. Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato l’uomo in preda alla furia che inveiva ancora contro la moglie. Agli agenti la vittima ha raccontato che il marito la picchiava da circa tre anni. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato condotto in carcere. La donna potrà finalmente smettere di avere paura di essere picchiata e maltrattata, potrà tornare a vivere serenamente con i suoi figli.