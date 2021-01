Pegli, ubriaco picchia la compagna davanti ai figli: denunciato 34enne

È successo nella notte nel quartiere Pegli di Genova, dopo anni di violenza domestica è finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltratta dal compagno 34enne. I maltrattamenti andavano avanti da circa dieci anni, anche davanti ai figli minori, lei però non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo.

È stata lei ad allarmare le forze dell’ordine nel cuore della notte dicendo di essere stata picchiata dal compagno. In seguito alla segnalazione i poliziotti si sono precipitati sul luogo della violenta aggressione avvenuta nella notte nel quartiere Pegli di Genova. Giunti sul posto, dalla finestra dell’abitazione situata al piano terra, gli agenti hanno visto il 34enne che distruggeva alcuni mobili in preda all’ira. L’uomo ha tentato la fuga quando li ha visti, ma è stato subito bloccato, era completamente ubriaco. Agli agenti la donna ha raccontato che l’uomo era tornato a casa ubriaco, lei lo aveva buttato fuori per paura che potesse fare del male ai loro figli. Poco dopo però lui è tornato e pretendeva di entrare in casa.

La compagna si è rifiutata a lungo di aprire la porta, il 34enne ha quindi rotto la persiana di una finestra ed è entrato. In preda all’ira ha colpito la donna con un violento schiaffo sul volto, davanti ai loro figli minorenni. Per sfuggire ai maltrattamenti la vittima si è chiusa in camera da letto insieme ai bambini, dove ha finalmente trovato il coraggio di chiamare la polizia. Agli agenti la donna ha confessato che il compagno la picchiava e maltrattava da dieci anni. Il 34enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza dei figli minori. Nei suoi confronti è stato anche emesso un provvedimento di urgente allontanamento dalla casa familiare.