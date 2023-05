Savona, uccide l’ex a colpi di pistola: 27enne in manette

Dramma nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio 2023 a Savona, dove una donna di 28 anni è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco. La vittima è Daniela Neza, di origine albanese. I fatti si sono svolti accanto alla stazione ferroviaria, nei giardini di piazza delle Nazioni, intorno alle 2. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un cittadino della Guinea di 27 anni, Sefayou Sow. È stato proprio lui ad uccidere la vittima.

Agli agenti al telefono ha detto: “Ho ucciso una donna, venite a prendermi”. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia e del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolto l’omicidio, a Savona. Sfortunatamente però per la donna non c’è stato nulla da fare, era già morta al loro arrivo. I sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso.

Stando alle prime informazioni sul caso il 27enne avrebbe ucciso la 28enne perché non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. Dopo una lite animata ha estratto la pistola e le ha sparato più volte. Dopo la sua confessione l’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di omicidio e porto abusivo di armi ed è stata portato nel carcere di Marassi.

