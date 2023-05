Latina, coppia si apparta e viene aggredita: 16enne rapita e violentata

La terribile vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 maggio 2023 a Latina, la vittima è una ragazza di soli 16 anni, ciò che ha vissuto è un vero e proprio incubo. Insieme al fidanzato si era appartata nella zona di Latina Scalo all’interno di una minicar, in uno dei siti industriali abbandonati e dismessi.

Improvvisamente la giovane coppia è stata colta di sorpresa da un uomo, forse senza fissa dimora. Dopo averli inseguiti è riuscito a bloccarli e picchiarli. Il ragazzo a causa dell’aggressione ha perso i sensi, quando si è risvegliato non c’era più né la macchina né la fidanzata. In preda alla paura ha subito allarmato le forze dell’ordine, immediate sono iniziate sul territorio le ricerche per rintracciare la 16enne. Quando è stata ritrovata la giovane ragazza era totalmente sotto shock mentre vagava in campagna.

Agli agenti la 16enne ha raccontato l’incubo vissuto per ore, l’uomo dopo averla sequestrata ha abuso di lei. Sono stati momenti di grande terrore e angoscia, in lacrime ha fornito la descrizione del suo aguzzino. L’uomo che ha rapito e violentato la ragazza è ora ricercato dalla Polizia, al momento però non è stato ancora rintracciato.

