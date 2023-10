Labico, perseguita e aggredisce l’ex moglie: arrestato 54enne

È finalmente finito l’incubo di una donna di 52 anni, perseguitata da mesi dall’ex marito, i fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Labico. La vittima aveva deciso di mettere fine al loro matrimonio lo scorso febbraio, lui però non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. L’uomo, un 54enne, tempestava l’ex moglie di telefonate e messaggi e non si limitava solo ad insulti e minacce, in più occasioni l’ha anche aggredita fisicamente.

Per cercare di sfuggire al comportamento persecutorio dell’ex marito la 52enne aveva deciso di trasferirsi in un altro comune. Questo però non è bastato a tenerlo lontano. L’uomo infatti ha continuato a perseguitarla, si appostava sotto casa sua e non smetteva di contattarla telefonicamente. Stanca di subire le molestie e le aggressione dell’uomo la vittima ha trovato il coraggio di denunciarle. In seguito alla denuncia sono subito state avviate le indagine che hanno permesso di accertare i comportamenti violenti e persecutori del 54enne.

Nei giorni scorsi l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri mentre si trovava tra i comuni di Labico e Valmontone. Nei suoi confronti è stato emesso il divieto di avvicinamento all’ex moglie e ai luoghi da lei frequentati abitualmente, come l’abitazione e il posto di lavoro.

