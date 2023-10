Sarezzo, bimbo di 9 anni travolto sulle strisce pedonali: i fatti

I fatti si sono svolti nella mattinata di oggi, martedì 17 ottobre 2023 a Sarezzo, comune in provincia di Brescia. Un bambino di soli 9 anni intorno alle 8.20 è stato travolto da un’auto, stava attraversando sulle strisce pedonali sulla strada provinciale 345. Il piccolo è stato sbalzato sull’asfalto, fortunatamente però non ha riportato gravi ferite.

In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Sarezzo. La giovane vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale civile di Brescia per ricevere le cure necessarie. A causa dell’impatto ha riportato diversi traumi e contusioni, la paura è stata tanta ma non è in pericolo di vita. Stando alle prime informazioni sul caso un’auto si era fermata per far attraversare il bambino sulle strisce, un altro veicolo però ha effettuato un soprasso e l’ha travolto.

Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine sono intervenute per i dovuti rilievi del caso. Saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la spaventosa vicenda. Fortunatamente l’impatto non è stato molto forte e il bambino ha riportato solo qualche trauma. La situazione però si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia.

