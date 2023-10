Ercolano, la nipote non vuole dargli dei soldi e lui spara: arrestato 55enne

Sfiorata la tragedia ad Ercolano, comune della città di Napoli, dove un uomo di 55 anni ha tentato di uccidere la nipote. Il motivo? Si era presentato a casa sua perché voleva dei soldi per compare la droga, di fronte al suo rifiuto però è andato su tutte le furie. L’uomo ha chiesto del denaro anche al marito della nipote, ma quando anche lui ha detto di noi ha estratto una pistola e l’ha puntata contro la coppia.

Fortunatamente nel momento in cui l’uomo ha premuto il grilletto la pistola si è inceppata. Questo gli ha impedito di ferire la nipote e il marito, entrambi erano sotto shock per l’accaduto. In preda alla paura hanno poi allarmato le forze dell’ordine, il 55enne si è dato alla fuga prima dell’arrivo degli agenti. L’uomo si è chiuso in casa dopo aver nascosto l’arma sullo pneumatico di un’auto parcheggiata nei pressi della sua abitazione.

Giunti sul posto, ad Ercolano, i Carabinieri dopo una violenta colluttazione sono riusciti a bloccarlo. Il 55enne è stato quindi arrestato con le gravi accuse di tentata estorsione, tentato omicidio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto è stato portato in carcere in attesa di giudizio.

LEGGI ANCHE -> Martina Franca, 48enne accoltellata dal marito dopo una lite: arrestato