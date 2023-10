Martina Franca, 48enne accoltellata dal marito dopo una lite: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nel pomeriggio di ieri, domenica 15 ottobre 2023 in provincia di Taranto, nel comune di Martina Franca. Marito e moglie si trovavano all’interno della loro auto nel rione Carmine, in via Elio Vittorini, quando improvvisamente hanno iniziato a litigare in modo animato. Mentre discutevano il litigio ha preso una brutta piega, l’uomo in preda alla furia ha impugnato un coltello e ha più volte colpito con violenza la moglie, una donna di 48 anni.

Mentre la vittima cercava di uscire dall’auto il marito l’ha ferita al collo, alla schiena e al torace. Dopo averla aggredita ha tentato di darsi alla fuga in una zona di campagna della Valle D’itria. La sua auto è stata trovata poco distante dall’abitazione in cui viveva con la moglie. Le disperate urla della 48enne hanno allarmato alcuni passati, questi hanno subito chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul luogo della terribile vicenda avvenuta a Martina Franca immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri per i dovuti rilievi del caso.

La 48enne è stata portata d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie, fortunatamente però non è in pericolo di vita. Il marito dopo qualche ora è stato invece rintracciato a Cisternino, in seguito all’arresto per tentato omicidio è stato condotto del Carcere di Taranto.

LEGGI ANCHE -> Roma, sequestra e picchia l’ex con la scopa: 34enne finisce in carcere