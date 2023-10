Roma, sequestra e picchia l’ex con la scopa: 34enne finisce in carcere

L’aggressione è avvenuta a Roma, dove un uomo di 34 anni del posto si è scagliato con violenza contro l’ex fidanzata. Il motivo? Non riusciva ad accettare la fine della loro relazione ed è per questo motivo che continuava a perseguitarla, anche sul posto di lavoro. Proprio lì l’ha aggredita.

L’uomo non appena ha visto che dentro il negozio non c’era nessuno è entrato e ha chiuso a chiave la porta, poi ha spinto la vittima fino al bagno e ha iniziato ad urlare. La lite è presto degenerata e il 34enne era fuori di sé, con un bastone della scopa ha più volte colpito l’ex compagna causandole diverse ferite. Dopo circa due ore lei è riuscita a farsi liberare, con la promessa che non lo avrebbe denunciato e non sarebbe andata in ospedale per farsi medicare.

I familiari quando l’hanno vista hanno però capito tutto e l’hanno convinta a farsi aiutare. La donna è stata quindi portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite. Ha poi trovato il coraggio di raccontare tutto alle forze dell’ordine. Il 34enne dopo essere stato rintracciato dagli agenti è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, stalking e lesioni aggravate. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

LEGGI ANCHE -> Livorno, litiga con la fidanzata e le dà un pugno: arrivano i Carabinieri