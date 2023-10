Livorno, litiga con la fidanzata e le dà un pugno: arrivano i Carabinieri

L’episodio di violenza è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 ottobre 2023 a Livorno, intorno alle 15.30 in via Ricasoli. Cosa è successo? Un ragazzo di 16 anni mentre era al parco Centro Città ha iniziato a litigare in modo alquanto animato con la fidanzata, una ragazza di 19 anni, con loro c’erano anche alcuni amici.

Mentre si dirigevano verso via Ricasoli la comitiva ha cercato di placare la furia del 16enne, senza però riuscirci. In preda alla rabbia il ragazzo si è infatti scagliato con violenza contro la fidanzata, colpendola con un pugno sul volto. La vicenda a Livorno si è svolta in pieno giorno davanti agli occhi increduli di molti passanti, alcuni dopo aver visto cosa era successo hanno allarmato le forze dell’ordine.

Il ragazzino si è dato alla fuga ancor prima dell’arrivo delle forze dell’ordine sul posto, lì hanno trovato la 19enne visibilmente scossa, alcune amiche la stavano confortando. I Carabinieri hanno subito assistito la vittima e hanno cercato di fare chiarezza in merito a come si sono svolti i fatti, lei dopo una chiacchierata con gli agenti ha preferito però rifiutare le cure mediche.

