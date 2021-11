Cosenza, padre investe la figlia col trattore: 25enne muore sul colpo

La drammatica vicenda si è svolta nelle campagne al confine tra i comuni di Pedace e Aprigliano, nel Cosentino, a perdere la vita una giovane ragazza di soli 25 anni. Ad ucciderla accidentalmente è stato il padre, l’ha investita con il suo trattore. La vittima lo stava aiutando nel terreno di famiglia nei lavori agricoli, stavano raccogliendo le patate. Mentre faceva marcia indietro l’uomo non l’ha vista e l’ha presa in pieno, schiacciandola sotto le ruote del mezzo.

In seguito al tragico incidente il padre della ragazza ha tentato di soccorrerla, per la 25enne però non c’è stato nulla da fare, rimasta incastrata sotto il trattore del padre è infatti morta sul colpo. L’uomo ha avuto un malore. Tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118, giunti sul posto, nel Cosentino, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. I medici hanno poi soccorso l’uomo, lui era illeso ma sotto shock.

Sul posto anche i carabinieri per i dovuti rilievi del caso, gli agenti stanno ricostruendo con esattezza la dinamica della drammatica vicenda. Non c’è però alcun dubbio che si sia trattato di un tragico incidente. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza il trattore affinché il medico legale potesse operare sul cadavere della 25enne.

