Cleo Smith, il suo rapitore era ossessionato dalle bambole: è in carcere

È Terence Darrell Kelly l’uomo di 36 anni che ha rapito Cleo Smith nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. La piccola di soli quattro anni si trovava insieme alla sua famiglia in vacanza vicino a Macleod, Australia occidentale. Erano in un campeggio quando è stata portata via con tutto il suo sacco a pelo, fortunatamente è stata ritrovata sana e salva nei giorni scorsi. Il rapitore abita vicino alla famiglia Smith, ma non avevano alcun rapporto. Dopo l’arresto ha tentato più volte di farsi del male, ora si trova a Perth in un carcere di massima sicurezza.

Si terrà a dicembre la prossima udienza del processo, intanto la Polizia continua ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolto il rapimento. Stando alle indagini svolte fino ad ora sembra che l’uomo abbia agito da solo, senza alcun complice. Su Terence Darrell Kelly è emerso che da molto tempo ha una vera e propria ossessione per le bambole, soprattutto per le Bratz. Più volte l’uomo si sarebbe inventato di avere una famiglia immaginaria.

Il Daily Mail in base ad alcuni dettagli raccolti tramite un account Facebook legato al rapitore fa sapere che ha utilizzato un profilo social con lo pseudonimo “Bratz DeLuca”, dove ha più volte manifestato la sua passione per le bambole. In alcune foto si vede una camera di casa sua dove ci sono giochi da bambina, altri scatti lo ritraggono in auto con le sue bambole in giro per la città. Su alcuni profili a lui collegati ha fatto sapere di avere alcuni figli, ha anche rivelato di essere padre di una bambina piccola. I vicini di casa hanno fatto però sapere che l’uomo non ha figli.