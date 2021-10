Cleo Smith, scomparsa a 4 anni: offerta ricompensa da 1 milione di dollari

Cleo Smith, una bimba di quattro anni, è scomparsa da una settimana, ad oggi non si hanno ancora sue notizie. La piccola si trovava insieme alla sua famiglia in vacanza vicino a Macleod, Australia occidentale. Si trovavano in un campeggio quando, nel corso della notte, è stata rapita con tutto il suo sacco a pelo.

In seguito alla terribile vicenda i genitori della piccola hanno fatto sapere che non si sono accorti di nulla, quando si sono svegliati lei non c’era più. Alla stampa la madre della bimba con immenso dolore aveva raccontato di essersi svegliata all’1.30 e la figlia era ancora lì, nel suo sacco a pelo. Quando alle sei del mattino si sono svegliati, però, di lei non c’era più alcuna traccia. I due avevano provato a cercarla in auto e a piedi. Quando però si sono resi conto che non c’era da nessuna parte hanno allarmato la Polizia. Le forze dell’ordine sono convinti che la piccola sia stata rapita, la tenda in cui dormiva è stata infatti trovata aperta e il suo sacco a pelo non era più lì.

Cleo Smith, nessuna traccia di lei dopo la scomparsa, il governo offre una ricompensa da un milione di dollari

Il governo locale ha offerto un’importante ricompensa della cifra di un milione di dollari, circa 750 mila euro, a chi aiuterà a ritrovare Cleo Smith. Il premier Mark McGowan ha detto. “Stiamo tutti pregando per un risultato positivo. Vogliamo garantire che la polizia abbia tutto ciò di cui ha bisogno per risolvere questo caso. È per questo che il mio governo non esita a sostenere la polizia con questa offerta di ricompensa“.

Il ministro della polizia Paul Papalia ha evidenziato come ciò che è successo alla bimba di soli quattro anni sia il peggior incubo per ogni genitore. Ha poi aggiunto che spera che qualcuno si faccia avanti. A detta sua sono felici di offrire la ricompensa se questo può motivare la gente ad aiutarli a riportare la bimba a casa dalla sua famiglia.