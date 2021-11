Cleo Smith ritrovava viva dopo 18 giorni: agenti commossi

Cleo Smith è stata ritrovata dopo 18 giorni di ricerche, la bimba di soli quattro anni era scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 ottobre mentre si trovava insieme alla sua famiglia in vacanza vicino a Macleod, Australia occidentale. Erano in un campeggio quando, nel corso della notte, è stata rapita con tutto il suo sacco a pelo.

LEGGI ANCHE -> Cleo Smith, scomparsa all’età di 4 anni: rapita in campeggio mentre dormiva

In seguito alla terribile vicenda i genitori della piccola hanno fatto sapere che non si erano accorti di nulla, quando si sono svegliati lei non c’era più. Alla stampa la madre della piccola in preda alla disperazione aveva raccontato di essersi svegliata all’1.30 e la figlia era ancora lì, nel suo sacco a pelo. Quando alle sei del mattino si sono svegliati, però, non c’era più. I due avevano provato a cercarla in auto e a piedi. Quando però si sono resi conto che la figlia non c’era da nessuna parte hanno allarmato la Polizia. Le forze dell’ordine avevano capito subito che si trattava di un rapimento, la tenda in cui dormiva è stata infatti trovata aperta e il suo sacco a pelo non era più lì.

Cleo Smith è stata ritrovata e sta bene, grande commozione da parte degli agenti

Il governo locale aveva offerto un’importante ricompensa della cifra di un milione di dollari, circa 750 mila euro, a chi li avrebbe aiutati a ritrovare Cleo Smith. Gli agenti hanno ritrovato la piccola in un’abitazione a Carnarvon, dove hanno fatto irruzione intorno alla mezzanotte. Alla famiglia della bimba non avevano detto nulla dell’operazione per non illuderli. Quando però l’hanno presa hanno subito chiamato i suoi genitori al telefono dicendo che qualcuno voleva parlare con loro. A rapirla un uomo di 36 anni che non ha alcun legame con la famiglia Smith. Al momento non sono state però formulate accuse contro di lui.

LEGGI ANCHE -> Cleo Smith, scomparsa a 4 anni: offerta ricompensa da 1 milione di dollari

La piccola di quattro anni dopo essere stata ritrovata, in buone condizioni, è stata portata in ospedale per i dovuti controlli. Fortunatamente sta bene e ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia. Tanta è stata la commozione da parte degli agenti che l’hanno ritrovata. Queste le parole della Polizia australiana: “Cercavamo un ago in un pagliaio e l’abbiamo trovato.”