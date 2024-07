Roma, donna uccisa a colpi di fucile per strada: l’ex compagno si costituisce

Dramma a Roma, dove una donna è stata uccisa dall’ex compagno, i fatti si sono svolti in via degli Orseolo e per lei non c’è stato nulla da fare. La vittima, Manuela Petrangeli, era appena uscita dal luogo in cui lavorava, la casa di cura Villa Sandra, quando è stata improvvisamente raggiunta dall’uomo.

La loro storia d’amore era giunta al capolinea da tre anni e insieme avevano un figlio che oggi ha nove anni. A quanto pare, però, dopo la rottura il rapporto non era sereno. Per ragioni ancora da chiarire l’ex compagno della vittima le ha fatto un agguato con la chiara intenzione di ucciderla, aveva infatti con sé un fucile. L’uomo le ha sparato per strada e subito dopo si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la tragica vicenda a Roma. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare la Petrangeli ma ogni tentativo si è rivelato del tutto inutile.

L’ex compagno era a bordo della sua Smart quando le ha sparato. Per un po’ ha fatto perdere le sue tracce ma si è poi recato in caserma per costituirsi. Agli agenti ha confessato di essere stato lui ad uccidere l’ex compagna ed è stato arrestato con la grave accusa di omicidio.

LEGGI ANCHE -> Matera, picchiata con ferocia dal padre perché si oppone al matrimonio combinato: arrestato 37enne