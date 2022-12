Miglianico, 41enne uccisa in casa: il marito si è costituito

Dramma nella mattinata di oggi, lunedì 19 dicembre 2022 a Miglianico, comune in provincia di Chieti. Non c’è pace e serenità nemmeno a ridosso del Natale, nella giornata di oggi l’ennesimo femminicidio. La vittima è una donna originaria di Chieti di 41 anni, madre di due figli. Poco prima dell’ora di pranzo la vittima è stata uccisa all’interno della sua abitazione, situata non molto distante dal centro di Miglianico.

Stando alle prime informazioni sul caso rese note nelle scorse ore la 41enne sarebbe stata uccisa a colpi di pistola, molto probabilmente in seguito ad un litigio scoppiato tra le mura domestiche. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti. Giunti all’interno dell’appartamento i sanitari però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, al loro arrivo infatti era già morta.

I Carabinieri hanno subito avviato le indagini per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. Poco dopo il femminicidio il marito della 41enne si è costituito. È stato infatti lui ad ucciderla con un colpo di pistola, al momento però non è noto il movente che l’abbia spinto a compiere un così estremo gesto ai danni della moglie.

