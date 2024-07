Labico, ubriaco e drogato minaccia il padre per soldi: 24enne finisce in carcere

Per troppo tempo ha subito le minacce e i comportamenti violenti del figlio, un ragazzo di 24 anni, i fatti si sono svolti a Labico, comune della città di Roma. Alla base dei furiosi litigi le continue richieste di denaro del figlio nei confronti del padre, lui stanco di subire i maltrattamenti ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono recati sul luogo della vicenda, un appartamento situato a Labico. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 24enne in uno stato di alterazione dovuto all’abuso di stupefacenti e alcol. Non senza fatica i militari hanno bloccato il ragazzo, che oltre a manifestare comportamenti autolesionistici ha provato a scappare, ha preso a calci l’auto di servizio e ha opposto resistenza.

Quando lo hanno perquisito gli hanno trovato in tasca un taglierino e una forbice, senza l’intervento delle forze dell’ordine la vicenda si sarebbe potuta trasformare in una tragedia. In passato i genitori del 24enne avevano già richiesto l’intervento dei Carabinieri a causa del suo violento comportamento, ma non avevano mai sporto denuncia. Questa volta è stato denunciato e arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e oggetti atti a offendere. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Velletri.

