Valmontone, ubriaco colpisce il figlio in testa con una bottiglia: arrestato 52enne

Sfiorata la tragedia a Valmontone, comune della città di Roma. Un uomo di 52 anni si è scagliato con brutale violenza contro il figlio, un ragazzo di 23 anni. Una lite in famiglia scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi è presto degenerata, senza l’intervento tempestivo dei Carabinieri le conseguenze sarebbero potute essere ancora più tragiche.

Cosa è successo? Un uomo marocchino di 52 anni completamente ubriaco ha aggredito con violenza il figlio. Mentre litigavano lo ha colpito alla testa con una bottiglia di vetro e gli ha procurato una profonda ferita. In seguito alla segnalazione di lite in famiglia i Carabinieri si sono precipitati sul posto, un’abitazione situata a Valmontone e hanno evitato che la situazione continuasse a degenerare. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione, era ubriaco e fuori controllo.

Il 23enne è stato subito trasportato all’ospedale di Colleferro per ricevere le cure necessarie, la ferita alla testa è stata giudicata guaribile in quindici giorni. Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti ai danni del figlio. Il 52enne è stato arrestato con le gravi accuse di minacce e lesioni personali aggravate.

