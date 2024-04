Roma, dopo una lite accoltella il marito davanti ai figli: 27enne ai domiciliari

La violenta vicenda risale a pochi giorni fa, con esattezza i fatti si sono svolti nella mattinata di sabato 20 aprile 2024 a Roma, nella zona orientale della città al Don Bosco. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche per ragioni non ancora note è stata sfiorata la tragedia.

Una discussione piuttosto animata è presto degenerata in casa e ha spinto una donna di 27 anni originaria dell’Ecuador a scagliarsi con molta violenza contro il marito. La vittima è un 34enne originario del Perù. Mentre litigavano lei ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito l’uomo alle spalle, all’altezza della scapola. La violenta aggressione è avvenuta davanti agli occhi spaventati dei figli della coppia. I bambini hanno tre e quattro anni.

In seguito all’accaduto che si è svolto nei giorni scorsi a Roma tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda. Il 34enne dopo aver ricevuto i primi soccorsi dai sanitari è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni, fortunatamente però non è in pericolo di vita. La 27enne è stata invece arrestata con la grave accusa di tentato omicidio e nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. La donna al momento non potrà più occuparsi dei suoi figli, loro sono stati infatti affidati alla nonna.

LEGGI ANCHE -> Castellammare di Stabia, picchia e violenta la moglie: 60enne in manette