Castellammare di Stabia, picchia e violenta la moglie: 60enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna di nazionalità marocchina, maltrattata e umiliata per anni dal marito, i fatti si sono svolti a Castellammare di Stabia, comune della città di Napoli. L’uomo, un 60enne, da tempo faceva vivere la moglie nel terrore. Da anni infatti si scagliava con violenza contro di lei tra le mura domestiche in seguito a litigi scoppiati anche per futili motivi.

L’ultimo episodio di violenza risale a inizio aprile. La donna aveva scoperto che lui la tradiva con la badante di sua madre ma quando ha provato ad affrontare il discorso lui è andato su tutte le furie. Il 60enne dopo averla afferrata per la gola per non farla muovere ha iniziato a colpirla con diversi calci, violenti al punto che le hanno lesionato il rene. A causa delle ferite riportate è stato necessario il ricovero nell’ospedale di Castellammare di Stabi. Stanca di subire i maltrattamenti del marito violento la vittima ha trovato il coraggio di denunciarlo.

Agli agenti ha raccontato che i maltrattamenti andavano avanti da anni, in varie occasioni oltre a picchiarla l’ha anche violentata sessualmente. Fondamentali sono state le testimonianze dei figli della coppia, che hanno confermato il comportamento violento e minaccioso del padre ai danni della madre. Il 60enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e violenza sessuale. Nei suoi confronti è stato anche emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.

