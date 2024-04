Padova, picchia e minaccia l’ex fidanzata: 25enne agli arresti domiciliari

La violenta vicenda si è svolta nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile a Padova, dove una lite tra ex è presto sfociata in un’aggressione. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un ragazzo di 25 anni, si è rivolto alla Polizia dicendo che l’ex compagna non voleva allontanarsi dalla sua abitazione nonostante la loro relazione fosse giunta al capolinea.

Giunti sul posto, un appartamento situato a Padova, gli agenti hanno scoperto una verità totalmente diversa. La ragazza, coetanea dell’ex, si era recata da lui per trascorrere la serata insieme. Il ragazzo però all’improvviso ha iniziato ad offenderla e subito dopo l’ha aggredita. Durante la lite il 25enne ha colpito l’ex fidanzata con una cinghia e un bastone di alluminio. In preda all’ira le ha anche morso un dito e l’ha minacciata con un coltello.

La vittima in preda alla rabbia è riuscita a sfuggire all’ira dell’ex fidanzata e si è rifugiata all’interno della sua auto. Non appena i poliziotti si sono recati sul posto l’hanno trovata chiusa dentro il veicolo, era spaventata e turbata. Lo scorso anno il 25enne era già stato allontanato dalla casa familiare dopo aver minacciato il padre con un coltello. Dopo aver manifestato atteggiamenti violenti e minaccioso ai danni dell’ex nei suoi confronti sono stati disposto gli arresti domiciliari.

LEGGI ANCHE -> Carbonia, si schianta di proposito contro l’ex: voleva ucciderla