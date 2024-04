Carbonia, si schianta di proposito contro l’ex: voleva ucciderla

L’assurda vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile a Carbonia, in Sardegna. In un primo momento era sembrato un tragico incidente, dalle indagini è però emerso che si è trattato di un tentato omicidio. Cosa è successo? Un uomo di 50 anni a bordo della sua auto si è schiantato ad alta velocità contro un altro veicolo nel quale viaggiava la sua ex fidanzata.

A quanto pare lui non riusciva ad accettare la fine della loro relazione, la vittima in passato l’aveva anche denunciato per stalking e nei suoi confronti era stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna. Probabilmente il suo è stato un disperato tentativo di vendicarsi, per questo ha provato ad ucciderla. Stando alle prime informazioni sul caso l’uomo si è scontrato di proposito con l’ex frontalmente, a confermarlo anche diversi filmati della zona. Le forze dell’ordine continuano però ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda ieri a Carbonia.

In seguito al violento impatto il 50enne è stato trasportato all’ospedale Sirai per ricevere le cure necessarie. Decisamente più gravi si sono rivelate le condizioni di salute della donna. Per lei infatti è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, la vittima è stata trasportata all’ospedale Brotzu.

