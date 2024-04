Treviso, 45enne invece il figlio mentre fa retromarcia: muore bimbo di 1 anno

Risale a pochi giorni fa la tragica vicenda avvenuta a Dosson, frazione del comune di Casier in provincia di Treviso. Nel pomeriggio di domenica 14 aprile 2024 un uomo di 45 anni ha investito il figlio di un anno, Matteo Vidali, mentre faceva retromarcia. L’uomo non si è accorto che il piccolo stava giocando nel cortile dell’abitazione e lo ha preso in pieno.

Tempestiva è stata la corsa in ospedale ma a nulla sono serviti i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, quando è arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso il piccolo era in condizioni disperate. Le sue condizioni erano troppo gravi, è morto due giorni dopo nel reparto di terapia intensiva, la famiglia è disperata. Il 45enne è stato formalmente indagato per omicidio colposo, i genitori della giovanissima vittima attendono l’autorizzazione per poter svolgere i funerali.

La madre del bimbo morto a causa del tragico incidente è sotto shock, ha fatto sapere che alla sorellina hanno detto che Matteo è diventato un angelo e non tornerà più a casa. Anche il nonno della vittima ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha fatto sapere che il figlio è distrutto per l’accaduto. Ha raccontato che il nipotino era davvero un angelo, stava giocando tranquillo col pallone quando è stato investito.

