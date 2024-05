Iloghe, picchia la compagna e tenta di strangolarla: 53enne in manette

La violenta vicenda si è svolta a Iloghe, nel comune di Dorgali, dove un uomo di 53 anni di origine rumena si è scagliato con violenza contro la compagna. L’aggressione è avvenuta tra le mura domestiche, in seguito ad una lite animata scoppiata per futili motivi. La vittima è una donna di 56 anni, dopo essere stata aggredita dal compagno è stata lei stessa ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

In seguito alla segnalazione la Polizia si è precipitata sul posto, un appartamento situato a Iloghe. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, la compagna era terrorizzata. Anche la vittima è di origine rumena, ai poliziotti ha raccontato che il compagno dopo averla minacciata e picchiata ha tentato anche di strangolarla.

Alla vista degli agenti il 53enne non si è affatto calmato. Su tutte le furie si è scagliato anche contro i poliziotti che lo hanno subito bloccato. La compagna ha confessato che non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. I maltrattamenti infatti andavano avanti da anni ma fino ad ora non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di di maltrattamenti ai danni della compagna e resistenza a pubblico ufficiale.

